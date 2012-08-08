Kadın amire uyuşturucu haptan gözaltı

Zonguldak’ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ile birlikte gözaltına alınan kadın Emniyet Amiri D.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. D.D., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Vatan'ın haberine göre, polisin uyuşturucu kullanıcılarına yönelik teknik takibi sonucu hafta sonu gerçekleştirdiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’nde görevli D.D. ile U.A. (24), G.B. (21), A.G. (21), O.S. (20), N.A. (18) ve O.P. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 gram ’Bonzai’ adlı uyuşturucu madde geçirildi. ’Bonzai’ kullandığı ileri sürülen D.D. ve diğer 6 şüpheli, dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

D.D., hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız tarafından açığa alındı. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için açığa alınan D.D.’nin, soruşturma sonunda meslekten ihraç edilebileceği belirtildi.