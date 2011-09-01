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Ekonomi

Kadın, 98 yıl sonra erkeğin gelirine yetişecek

İngiltere'de Chartered Management Institute (CMI) tarafından yapılan araştırma, erkeklerle kadınlar arasındaki maaş farkının 98 yıl sonra kapanacağını ortaya koydu.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - İngiltere'de Chartered Management Institute (CMI) tarafından yapılan araştırma, erkeklerle kadınlar arasındaki maaş farkının 98 yıl sonra kapanacağını ortaya koydu.

Araştırmaya göre yıllık ortalama 42 bin 441 Sterlin (121 bin TL) kazanan erkek meslektaşlarıyla aynı pozisyonda görev yapan kadın genel müdürlerin yıllık maaşları 31 bin 895 Sterlin (91 bin TL) oldu.

Geçen yıla göre kadınların maaşlarında yüzde 2.4, erkek genel müdürlerin maaşlarında ise yüzde 2.1 artış olduğunu ortaya koyan araştırmada, “Şu anki göstergeler dikkate alındığında aradaki 10 bin 546 Sterlin olan farkın 2109 yılında kapanacağı görülüyor” denildi. Araştırmanın İngiltere'de 34 bin 158 üst düzey yönetici arasında yapıldığına da yer verildi.


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