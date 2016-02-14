Kadın - erkek ayrımı olmayan tek renk kimlik kartları görücüye çıktı

Kadın - erkek ayrımı olmaksızın tek renk olan ve nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartları, pilot uygulamaya sayılı günler kala görücüye çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tüm hazırlıkları tamamlanan proje için yasal düzenlemenin de yapılmasıyla sona gelindi.

Kimlik kartları gelecek ay pilot il Kırıkkale'de dağıtılmaya başlanacak. Kimlik kartlarının yıl sonuna kadar tüm illere yaygınlaştırılması ve 3 yıl içinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önde gelen grafik tasarımcılarının çalışmaları ve Merkez Bankası Banknot Matbaasının katkılarıyla tasarlanan kimlik kartı görsellerinde, ülkenin ulusal, kültürel ve tarihi ortak değerlerini içeren unsurlara yer verildi.

Osmanlı motifleri

Selçuklu çizgilerinden, Osmanlı motiflerine sahip çıkılarak ve Cumhuriyetin modern çizgileri de kullanılarak oluşturulan motifler, banknot basımında kullanılan tekniklerle kimlik kartına uygulandı.

Kadın - erkek ayrımı

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil rengi olan turkuazın ağırlıklı olarak kullanıldığı kimlik kartları, kadın - erkek ayrımı olmaksızın tek renk ve tek tasarımda olacak. Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen yeni kimlik kartı kolayca taşınabilecek.

Yüksek güvenlik özellikleri

Sahip olduğu fiziksel, görsel ve elektronik yüksek güvenlik özellikleri sayesinde taklit edilebilmesi neredeyse imkansız olan kimlik kartı sayesinde vatandaşların kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybı ve suistimallerden korunması sağlanacak.

Dünyadaki benzerlerine göre yerli mühendislik ve yerli üretim katma değeri çok daha yüksek olan kimlik kartı elektronik, görsel ve kimyasal birçok güvenlik unsuru barındırıyor.

Tamamen benzersiz ve yalnızca kimlik kartına özel tasarlanmış ve üretilmiş olan şifreli grafik tasarımlar, özel DNA'ya sahip mürekkepler, mikro ve nano yazılar gibi onlarca gizli ve açık güvenlik özelliğine sahip kimlik kartının bazı güvenlik özellikleri ise açıklanmıyor.

Tüm haberleşme altyapısı ve işletim sistemi TÜBİTAK tarafından geliştirilen şifre mekanizmalarıyla korunan kimlik kartının içerdiği bilgilere art niyetli yollarla ulaşmak imkansız. Ankara ve Konya'da yüksek güvenlik standartlarında inşa edilen merkezlerde yedekli olarak tutulan verilerin, çalınması ya da amaç dışı kullanılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Kimlik kartları nasıl alınacak?

Çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılacak. Bunun için tüm ilçe nüfus müdürlükleri başvuru ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Vatandaşlara bankolar yerine masalarda hizmet verilecek. Yoğun ilçelerde sıramatik sistemleri kurularak kaliteli hizmet sunulması için tedbirler alındı. Dileyenler randevu alarak başvurusunu yapabilecek.

Sağlık ya da benzeri sebeplerle ilçe nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların evlerinde başvurularının alınabilmesi için gerekli teknik hazırlıklar tamamlandı. Bu amaçla geliştirilen mobil başvuru üniteleri tüm ilçe nüfus müdürlüklerine dağıtıldı.

Başvurusu alınan ve gerekli kontrollerden geçirilerek onaylanan kimlik kartları, vatandaşların beyan ettikleri adreslerde teslim edilecek.

Vatandaşlara uyarı

Kimlik kartıyla ilgili resmi web sitesi açılacağını ifade eden yetkililer, çeşitli mecralarda kimlik kartları konusunda asılsız bilgi ve haberlerin yer aldığına işaret etti.

Yetkililer, vatandaşlara, resmi olmayan web sitelerine, duyurulara, sosyal medyada yer alan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.