Kadıköy'ün ilk eskrim okulu açıldı

Kadıköy'ün ilk eskrim salonu açıldı.

Eskrim okulu tarafından yayımlanan basın bildirisi şöyle:

Centilmenliğin ön planda olduğu, her yaş grubundaki bireyleri dikkat eksikliği, duruş bozukluğu, hızlı karar verme, konsantrasyon ve sağlıklı yaşam gibi konularda geliştiren spor dalı olan eskrim artık Kadıköy'de.

Eskrim Okulu, Kadıköy'de Kırtasiyeci sokaktaki salonunda farklı eskrim atölyeleri düzenliyor.

Eskrim Okulu, bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken, araç olarak eskrim sporunu kullanıyor. Atölyelerde farklı yaş ve meslek gruplarına yönelik farklı hedefler gözetiliyor.

Eskrim Okulu; çocuklar, yetişkinler, şirket yöneticileri, tiyatrocular ve ev hanımları için atölyeler düzenliyor. Ayrıca kişiye özel ihtiyaçlar belirlenerek özel dersler de verilebiliyor.

Eskrim Okulu artık kendi salonunda.

2011 yılından beri Eskrim kursları veren, eskrim atölyeleri düzenleyen ve performans eskrimine yönelik gruplar çalıştıran eskrim okulu, artık eskrim için özel tasarlanmış kendisalonunda hizmet vermeye başlıyor. Eskrim Okulu'nın Kırtasiyeci Sokak numara 17 /1. kattaki salonunda sporcuların özellikle dizlerini koruyan özel zemin de bulunmakta. Eskrim Okulunda ayrıca yine İstanbul'da ilk kez eskrim malzemesi satışı da gerçekleştirilecek.



Eskrim Okulu ile ilgili detaylara www.eskrimokulu.com adresinden incelenebilir.

Çocuklar için eskrim

Bir eskrimci sportif olarak çevik, hızlı, güçlü, dayanıklı ve esnek olmalıdır. Eskrime başlayan çocuk 100 metre koşucusu kadar hızlı, maraton koşucusu kadar dayanıklı, masa tenisçisi kadar çevik, jimnastikçi kadar esnek ve bir boksör kadar güçlü olmak için eğitilir. Bu sportif özellikler yine de eskrim için yeterli olmayacaktır, üstün konsantrasyon yeteneği, dikkat kontrolü ve maksimizasyonu, mükemmel refleksler geliştirilmesi gereken özelliklerdir. Ancak analitik düşünme hızlı çözümleme ve karar verme yeteneğinin geliştirildiği eskrimci bir satranç ustasının kıvrak zekasına da sahip olacaktır. İşte bu yüzden bütün savaş pilotları eskrim eğitimi alır.



Eskrimin çocuğa kazandırdığı disiplin ve konsantrasyon yeteneğinden sonra derslerde de başarının arttığını gözlemlenmektedir. Ayrıca eskrimin çocuğa öz güven duygusu kazandıran ve çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlayan bir etkinlik ortamı sağlamaktadır.



Eskrim dünyadaki en güvenli spor dallarının başında gelir bu yüzden de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde sigorta şirketleri eskrim için diğer spor dallarında olduğu gibi ekstra prim ödemesi almamaktadır.

Yetişkinler için eskrim

Eskrim zihin ve beden sağlığı için her yaşta yapılabilecek ideal bir spor olma özelliğindedir. Bu gün artık dünyanın her yerinde 40 – 50 yaş arası, 50 – 60 yaş arası, 60 – 70 yaş arası ve 70 yaş üzeri veteran müsabakaları düzenlenmektedir. Eskrim aşırı kilolardan kurtulmak ve fit bir vücut yapısına sahip olmak için de ideal bir spordur. Günümüz yaşamında stres, yüksek Tansiyon, yüksek kolesterol gibi bir çok hastalığın tetikleyicisi faktörlerden korunmak sağlıklı yaşamın ön şartı gibidir. Çoğu zaman bunun farkında olarak spor salonlarına koşan kişiler hayal kırıklığıyla karşılaşmakta çünkü kendilerini spor yapmak zorunda hissetmeleri ayrı bir stres kaynağı oluşturmaktadır. Oysa Eskrim insanların keyifle yapmak istedikleri, ders saatlerini dört gözle bekledikleri farklı bir etkinlik. Eskrimle tanışan yetişkinler belirli bir düzeye geldikten sonra turnuvalara katılarak, turnuvaların büyülü atmosferini ve heyecanını yaşayabilmekte.



Yöneticiler için eskrim

Günümüzün rekabetçi ortamında kurumların başarısı, kurum yöneticilerinin kişisel özellikleriyle de doğru orantılı olabiliyor. Analiz yeteneği, sabır, doğru zamanlama, hızlı reaksiyon, hızlı karar verebilme özelliği, soruna odaklanabilme, konsantrasyon bunlardan en önemlileri.

Eskrim Okulu ihtiyaç duyulan temel yönetici özelliklerinin geliştirilmesi ve kişisel özelliklerin en üst seviyeye çıkartılması için iş hayatında eskrim adı altında bir atölye gerçekleştirilmekte.

İş yaşamında eskrim programına aynı kurumun yöneticilerinin birlikte katılması o kurumda koordinasyon, zamanlama ve toplam başarı faktörlerinde önemli iyileştirmeler sağlayabiliyor.

“İş Yaşamında Eskrim” programı Eskrim Okulu'nun Kadıköy'dekisalonunda gerçekleştirilebildiği gibi kurumların bünyesinde de yapılabiliyor.