'Kadıköy’e beşinci imam hatip okulu neden yapılıyor?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya, “Kadıköy sınırları içinde hali hazırda 4 imam hatip okulu bulunmasına rağmen, beşincisi için neden karar alındı” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dört imam hatip okulu bulunan İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir düz liseyi daha imam hatip okuluna çevirme kararı tepki topladı. Okulun bulunduğu Acıbadem’deki semt sakinleri, geçtiğimiz günlerde Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmış ve karar nedeniyle 1200 öğrencinin, semtleri dışında okullara gitmek zorunda kalacağını belirtmişlerdi.

CHP’li Kadir Gökmen Öğüt de, Kadıköy’deki beşinci imam hatip okulu planlarına ilişkin bakan Avcı’ya verdiği soru önergesinde şunları belirtti:

“İstanbul’un Kadıköy İlçesi'nde bulunan ve Kadıköy, Acıbadem ve Yeldeğirmeni Mahalleleri halkına 5 kuşaktır hizmet veren Özdemiroğlu Ortaokulu, öğrencilerin ve velilerinin basın açıklamalarına, eylemlerine ve topladıkları 10 bini aşkın imzaya karşı Mayıs 2013'te imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüştür.

Şimdi ise, Acıbadem semtinde bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin Fikirtepe’ye taşınması, binanın hemen yanındaki Kadıköy İmam Hatip Kız Lisesi’ne dönüştürülen okulla birleştirilerek İmam Hatip Kampüsü yapılması planlanmaktadır. Yurda dönüştürülmek istenen Ahmet Sani Gezi Lisesi’nin taşınması durumunda okulda eğitim gören yaklaşık 1200 öğrenci ciddi bir mağduriyet yaşayacaktır.

Kadıköy sınırları içinde hali hazırda eğitim veren 4 imam hatip okulu bulunmasına, yakın çevrede erkek öğrencilerin gidebileceği bir devlet lisesinin olmamasına ve özellikle öğrencilerin yaşayacağı mağduriyeti dile getirmesine rağmen, Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin Fikirtepe’ye taşınması ve mevcut okul binasının Kadıköy İmam Hatip Kız Lisesi’ne dönüştürülen okulla birleştirilmesi kararının alınmasının gerekçesi nedir?

Daha önce de tüm itirazlara rağmen Özdemiroğlu Ortaokulu imam hatip okuluna dönüştürülmüştür. Yine benzer bir dayatma ile Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin dönüştürülmesi öğrenciler, öğretmenler ve velileri açısından adil bir uygulama mıdır?

Velilerin itirazına rağmen dönüşümde ısrar edilecek midir?

Acıbadem Dayanışması üyeleri, semtteki tarihi Çamlıca Kız Anadolu Lisesi’nin satışının gündemde olduğunu dile getirmektedir. Söz konusu iddia doğru mudur?”