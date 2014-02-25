Kadıköy'deki yolsuzluk protestosuna polis müdahale etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma olduğu iddia edilen ses kayıtları İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yapılan yürüyüşlerle protesto edildi. İstanbul, Kadıköy’deki eyleme polis göstericilere TOMA ve plastik mermilerle müdahale etti.

Artı 1'da yayımlanan habere göre, yürüyüşlerde "Hükümet istifa", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hırsız var", "Hırsız Tayyip Erdoğan", "Her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganları atıldı.

Ses kaydının dün internette yayınlanmasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan eylem çağrısı üzerine Kadıköy’de bugün binlerce kişi yürüdü. Kadıköy rıhtımdan Boğa’ya yürüyen kalabalığa polis müdahale etti.

Kadıköy'de AKP binasına yürüyüşe geçen protestocular ile polis arasında arbede çıktı. Kadıköy’e yürümek isteyen grupların TOMA’lar ve çevik kuvvet polisleri tarafından girişinin engellendiği belirtildi. Bahariye caddesi ve çevre sokaklarda da polis gaz bombası ile müdahale etti.

Kadıköy Altıyol Meydanı'ndaki toplanan bir grup yürüyüş yaparken, Bakırköy'de de Özgürlük Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlar attı.

Ankara'da tazyikli su ve boyalı plastik mermi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Ankara’da toplanan 200 kişilik gruba polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tahsin Güner ve Kürşat Tercanlı'nın haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından yolsuzluk iddialarını protesto etmek isteyen yaklaşık 200 kişilik bir grup Kennedy Caddesi üzerinde biraraya geldi. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek cadde üzerinde toplanan grubun önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis ekipleri eylemci gruba dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Uyarı üzerine polise taş atan eylemcilere çevik kuvvet ekipleri tazyikli su ve boyalı plastik mermi ile müdahale etti. Protestocular müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

İzmir'de protestoların adresi Kıbrıs Şehitleri Caddesi

İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda toplanıp, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen telefon konuşmalarına tepki gösteren gruba polis, tazyikli su, biber gazı ve cop ile müdahale etti. Doğan Haber Ajansı'ndan Tufan Hamarat, Kadir Özen ve Hakan Güngördü'nün haberine göre, Konak'taki Gündoğdu Meydanı'nda bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, sloganlar atıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen telefon konuşmalarını protesto etti. Ellerinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin flamalarını da taşıyan grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Gruptakilerden bazıları, Kantar Polis Merkezi önünde park halinde bulunan bir polis otosunun camını kırdı. Olay yerine TOMA ve Akrep denilen toplumsal olaylara müdahale araçları ile çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kantar Polis Merkezi yakınlarında polis, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale etti, TOMA'lardan su sıkıldı. Bazı göstericiler, çevredeki kafelerle binalara sığındı, bir grup ise Konak- Karşıyaka vapuruna binip burada slogan attı. Göstericilerden bazıları ise Gündoğdu Meydanı'na doğru kaçıp slogan atmayı sürdürdü. Polis kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, meydandan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüyen eylemci grup burada bekleyişe geçti. Eylemcilerden gözaltına alınanın olmadığı öğrenildi.

Trabzon'da merkez postane önünde basın açıklaması

Trabzon'da da, Trabzon Dayanışma Platformu üyeleri, hükümetin internet kısıtlamaları, MİT ve HSYK yasalarıyla memurların özlük haklarına ilişkin düzenlemelerini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Merkez Postane önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, hükümet aleyhine sloganlar atarak Atatürk Alanına kadar yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan KESK Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci şunları söyledi:

"AKP iktidarı içine düştüğü çaresizliğin, yolsuzluk bataklığının üstünü örtecek türlü hamlelerle ayakta kalmaya çalışıyor, çırpındıkça batıyor. Artık ülkede parlamenter demokrasinin en temel özellikleri olan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı ilkelerinden bahsetmek mümkün değil. Yapılan düzenlemelerle toplum baskı altına alınarak basına müdahale ediliyor, internet sansürlenerek insanların iletişim ve haber alma özgürlüğü engelleniyor. HSYK düzenlemesi, MİT yasası gibi düzenlemelerle adeta bir güvenlik devleti, tek adam diktatöryası kurulmak isteniyor. Ancak buradan geri dönüş olmadığı görülmelidir. Artık açığa çıkmıştır ki bu ülkeyi hırsızlar, yolsuzlar, çeteler yönetemez. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı iktidar tarafından idrak edilmelidir."

Konuşmanın ardından gösteriye katılanlar, hükümet aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız dağıldı.