Kadıköy'deki Berkin heykeli saldırıya uğradı

Kadıköy Moda’da bulunan “Ekmekçi Berkin'i Arıyor” isimli heykel saldırıya uğradı. Heykel, Gezi Parkı Protestoları sırasında ekmek almak için sokağa çıktığı sırada gazi fişeğiyle kafasından vurularak girdiği komada 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın anısına yapılmıştı. Kadıköylüler “Ekmekçi Berkin'i Arıyor” adlı heykelin heybesine yoksullar için ekmek koyuyordu.

Dün gece saldırıya uğrayan ve kırılan heykelin Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından alınarak eserin sahibi heykeltıraş İskender Giray’a verdiği öğrenildi.

Heykeltıraş Giray: Her saldırıdan sonra daha da güçleniyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, heykeltıraş İskender Giray tamir edildikten sonra heykelin aynı yere konulacağını söyleyerek şunları söyledi:

Geçen saldırıda kollarından biri kırılmıştı. Güçlendirme yapmıştım.

Bu sefer bacaklarını kırmışlar. Şimdi orayı güçlendireceğiz.

Her saldırıda daha da güçlenmiş olarak aynı yere yerleştireceğiz.

Benim araştırmama göre şu ana kadar saldıranlarla ilgili herhangi bir bilgi yok.

Çevredekiler heykeli çok seviyor ve sahip çıkıyor. Zaten ilk saldırıda çevre sakinleri görünce saldırganlar kaçmış.

Bu sefer saldırı herhalde sabaha karşı gerçekleşmiş.

Artık şaşırmıyoruz böyle şeylere. Heykele toplum bakar. Avrupa’da yüzyıllardır heykellerin durmasının sebebi başlarında ne polis ne de bekçi olması. Sonuçta heykellere toplum bakıp sahip çıkar.