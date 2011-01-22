T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KADIKÖY'DE YARIN TRAFİK AKSAYACAK İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 15:06

-KADIKÖY'DE YARIN TRAFİK AKSAYACAK İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Kadıköy'de yarın ''Ezilenlerin Sosyalist Platformu'' tarafından ulaşım zamlarını protesto amacıyla yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.     İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak miting nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yollar kontrollü olarak trafiğe kapalı olacak.     Bu kapsamda, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar olan tüm yollar ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de trafiğe kapatılacak.     Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan söz konusu yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek.     Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma inmesi engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar kavşağından geri yönlendirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24