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Yaşam

Kadıköy'de yarın bu yollar kapalı

'Puma Ignite Koşusu' yarın yapılacak

01 Ekim 2016 22:08

İstanbul Kadıköy'de yarın yapılacak “Puma Ignite Koşusu" nedeniyle 07.00 - 11.00 saatleri arasında Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kesişiminden Turgut Özal Bulvarı İdealtepe Migros önü ışıklara kadar Kartal-Kadıköy istikametleri tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca bu güzergaha bağlanan sokaklarda kapalı olacak. Araçlar için Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nin bağlantı sokakları ile  Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kapama noktasından Bağdat Caddesi istikameti alternatif olarak belirlendi.

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