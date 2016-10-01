Kadıköy'de yarın bu yollar kapalı

İstanbul Kadıköy'de yarın yapılacak “Puma Ignite Koşusu" nedeniyle 07.00 - 11.00 saatleri arasında Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kesişiminden Turgut Özal Bulvarı İdealtepe Migros önü ışıklara kadar Kartal-Kadıköy istikametleri tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca bu güzergaha bağlanan sokaklarda kapalı olacak. Araçlar için Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nin bağlantı sokakları ile Çetin Emeç Bulvarı Caddebostan İskele Sokak kapama noktasından Bağdat Caddesi istikameti alternatif olarak belirlendi.