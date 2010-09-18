-KADIKÖY'DE YARIN BAZI YOLLAR KAPALI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Kadıköy'de yarın yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, yarın 13.00-18.30 saatleri arasında Kadıköy İskelesi otobüs duraklarında yapılacak açık yer toplantısı sebebiyle saat 12.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadarki tüm yollar ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler Caddesi de trafiğe kapalı kalacak. Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddeleri de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan söz konusu yollara alternatif olarak, 1. Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilecek. Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma inmesi engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşaktan geri yönlendirilecek.