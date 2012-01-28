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Kadıköy'de yangın: 1 ölü İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 01:50

-Kadıköy'de yangın: 1 ölü İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Kadıköy'de yangın çıkan 4 katlı binanın giriş katında kalan yürüme engelli bir kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Erenköy Kozyatağı Sarıkaya Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada marketten alışveriş yapmak için dışarı çıkan ev sahibi Hamdi Gülsever (62), döndüğünde yangını fark ederek, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.  Gülsever'in, yürüme engelli kardeşinin içeride kaldığını söylemesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini de merdivenli araç yardımıyla kurtardı.  Kısa sürede yangını söndürdükten sonra eve giren itfaiye ekipleri, Gülsever'in yürüme engelli kardeşi Şükrü Şadan Gülsever'in (55) hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Şadan Gülsever'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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