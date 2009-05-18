Kadıköy'de UEFA trafiği

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü Shakhtar Donetsk – Werder Bremen takımları arasında oynanacak UEFA Kupası final maçı nedeniyle trafiğe ilişkin düzenleme yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kupa finalinin oynanacağı gün saat 12.00'den itibaren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu batı tarafındaki Recep Peker Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.



E-5 Otoyolu'nun Kızıltoprak istikametinde Hasanpaşa çıkışından sonra genel trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, saat 15.00'dan itibaren de Taşköprü Caddesi'nin Kızıltoprak yönüne Bağdat Caddesi'ne bağlanan kısmının Recep Peker Caddesi kesişme noktasına (THY Kavşağı) kadar tek yönlü olarak trafiğe kapalı tutulacağı kaydedildi.



Taşköprü Caddesinden Kadıköy yönüne "U" dönüş ve tek şerit olmak üzere E-5 Otoyolu Boğaziçi Köprüsü istikametine giriş yapılabileceği belirtilen açıklamada, Recep Peker Caddesi ve Bağdat Caddesi'nin trafiğe kapalı bölümü içerisinde kalan Kör Dere Sokağı'nın da araç trafiğine kapalı olacağı ve sadece resmi araçlar tarafından kullanılacağı bildirildi.



Emniyet açıklamasında alternatif yollara ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Otosan köprüden stad istikametine gelecekler, minibüs yolunu Söğütlüçeşme Caddesi'ni takiben Rıhtım Caddesi istikametine yönlendirilecektir.



Bağdat Caddesi'nden gelip Stad arkasından sahile gitmek isteyenler, stad arkası E-5 katılımdan tekrar minibüs yolu ve E-5 güney yolu güzergahını kullanarak sahile yönlendirilecektir."



