-Kadıköy'de trafik kazası: 4 ölü İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Kadıköy'de kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. D-100 karayolundan İçerenköy istikametine giden Soner Şekercioğlu'nun (21) kullandığı 34 AH 1382 plakalı otomobil, Yeni Sahra mevkisinde, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıktı, daha sonra buradaki üst geçidin direğine çarptı. Kazada, sürücü Şekercioğlu ile otomobilde bulunan Şükrü Şekercioğlu (32), Ferhat Şekercioğlu (30) ve Ramazan Kafaoğlu (20) araçta sıkışırken, Sabri Şekercioğlu (23) aracın ön camından dışarı savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Şükrü Şekercioğlu, Ferhat Şekercioğlu, Soner Şekercioğlu ile yola savrulan Sabri Şekercioğlu, ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet, Göztepe ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Şükrü Şekercioğlu, Ferhat Şekercioğlu ve Soner Şekercioğlu ile Ramazan Kafaoğlu, götürüldükleri hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Sabri Şekercioğlu'nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kadıköy'de Halı saha maçından İçerenköy'deki evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenilen bu kişilerin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.