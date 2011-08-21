T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de trafik kazası: 4 ölü İSTANBUL (A.A)

21 Ağustos 2011 12:47

-Kadıköy'de trafik kazası: 4 ölü İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Kadıköy'de kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. D-100 karayolundan İçerenköy istikametine giden Soner Şekercioğlu'nun (21) kullandığı 34 AH 1382 plakalı otomobil, Yeni Sahra mevkisinde, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıktı, daha sonra buradaki üst geçidin direğine çarptı. Kazada, sürücü Şekercioğlu ile otomobilde bulunan Şükrü Şekercioğlu (32), Ferhat Şekercioğlu (30) ve Ramazan Kafaoğlu (20) araçta sıkışırken, Sabri Şekercioğlu (23) aracın ön camından dışarı savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Şükrü Şekercioğlu, Ferhat Şekercioğlu, Soner Şekercioğlu ile yola savrulan Sabri Şekercioğlu, ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet, Göztepe ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Şükrü Şekercioğlu, Ferhat Şekercioğlu ve Soner Şekercioğlu ile Ramazan Kafaoğlu, götürüldükleri hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Sabri Şekercioğlu'nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kadıköy'de Halı saha maçından İçerenköy'deki evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenilen bu kişilerin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24