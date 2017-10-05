KADIKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen Kader Bala\'ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala\'nın hayatının kaybettiğini belirledi. Kaza sırasından Bala\'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala\'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Polis Bala\'nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cadde ortasında ölen kadının cesedi

-Polis aracının yanında oturan arkadaşı

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Olayla ilgili röp

-Ölen kadının resmi

-Genel ve Detay

