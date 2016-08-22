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Kadıköy'de tarihi binadan 10 kamyon çöp çıktı!

Binanın kısa bir zaman daha önce de temizlendiği belirtildi

22 Ağustos 2016 18:33

İstanbul Kadıköy'de iki kardeşin kendilerine ait tarihi binada biriktirdikleri atıklar çevredekilerin şikayeti üzerine evden boşaltıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, şikayet üzerine bugün sabah saatlerinde Kadıköy Belediyesi Zabıta Ekipleri ve temizlik görevlileri sokağa gelerek çöp evi temizlemeye başladı.

Görevlilerin saatler süren çalışmasında binadan 10 kamyon çöp çıktı.

Sokakta esnaflık yapan bir kişi, "Burası 3 yıl önce de temizlendi. Ne zaman temizlense biz 1-2 sene sonra yine aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Buradan insanlar geçemiyor, alışveriş yapamıyor, kokudan hiçbir şey olmuyor. Sokak mahvolmuş durumda. Hem insanlara yazık hem bize yazık. Burası iki tane kardeşin, satmıyorlar, etmiyorlar. Senelerdir buradalar" dedi.

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