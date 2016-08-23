Kadıköy’de su kesintisi

İSKİ, Kurbağalıdere Dere Islah çalışmaları kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle 24 Ağustos Çarşamba ve 25 Ağustos Perşembe günü, Kadıköy'de bazı kesimlere su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kurbağalıdere Dere Islahı İşi kapsamında Kadıköy'de Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle deplase edilen hattın mevcut hatlara bağlantısı, ayrıca iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle; 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü 10.00 ile 25 Ağustos Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Kadıköy ilçesi Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe, Merdivenköy ve Acıbadem Mahallelerine su verilemeyecektir" denildi.