Kadıköy'de sokakta içenler bıçaklandı: 2'si ağır 7 yaralı

T24- Kadıköy Barlar Sokağı yakınında, sokakta içenler bıçaklandı. 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Polis bar kavgası dedi, tanıklar farklı konuştu.









İstanbul’da gece hayatının en cıvıl cıvıl yaşandığı bölgelerden biri olan Kadıköy’de Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak’ın bitişiğindeki İhsan Ünlüer Sokak kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece, saat 00.40 sıralarında sokakta içki içen bir gruba, “Bir daha burada içki içmeyeceksiniz” diyerek saldırıldı. Saldırıda 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olayın yankıları, sanal alemde hızla yayılırken dün gün boyu Facebook’ta “Barlar Sokağı’nda saldırıya tepki ve saldırıya uğrayanlara destek için toplu halde içme” çağrıları yapıldı.

Saldırının nedeni ve failleriyse dün akşam saatlerine kadar ‘esrarını korudu.’ Bazı görgü tanıkları, saldırganların tek tip tişört giydiğini ve ellerinde içki şişeleri olduğunu söyledi. Daha sonra bu kişilerin tek tip mont giyen ‘Hell’s Angels’ grubundan olduğu öne sürüldü.





Polis: Bar kavgası





Polisten ilk bilgi dün akşam saatlerinde alınabildi. Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre Hell’s Angels üyelerinin kavgaya karıştığı emniyet tarafından da tescillendi. Ancak emniyet kaynaklarına göre bu bir sokak kavgası değildi, bıçaklama aslında bir barda oldu ve kavga bir hafta önce yine bir barda çıkan kavgaya dayanıyordu ve sonra sokağa taştı. Neticede Hell’s Angels üyelerinin arandığını doğrulayan polis kaynakları, grup üyelerinden bazılarının çeşitli suç kayıtları olduğunu da belirtti.

Olayda Nezih Ayak, İnan Aruh, Sertaç Birgin, Yiğit Hadi İlde, İsmet Ozan Eras, Semih Ergeleli ve Öncel Yüksel yaralandı. Yaralılardan Eras ve Yüksel’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.





Bu korku neden?





Radikal’in ulaştığı bir Hell’s Angels üyesiyse “Olayın geçtiği yerde işyerleri olduğunu, sokakta olay çıkartarak kendi kendilerine zarar vermelerinin mümkün olmayacağını” vurguladı. Öte yandan kimi görgü tanıkları, polisin olay yerine ‘geç gelmesini’ eleştirdi.

Bazı mahalle sakinleriyse, bir süredir sokakta içki içenlerin gürültüsünden ve ahlak dışı davranışlarından rahatsız olduklarını belirtti. Mekâncı, mahalle sakini veya görgü tanığı, olayla ilgili konuşanların çoğunun isimlerini vermek istememesi dikkat çekti.





Mahalleli tepkili





Kadıköy’deki Barlar Sokağı, sigara yasağının ardından daha da canlanmış, mekânların sayısı katlanarak artmıştı. Bazı sokak sakinleri her gece sokaklarında içki içilmesinden ve gürültüden şikâyetçi olduklarını belirtti.

Ferhat Çakır: Şikâyet etmediğimiz mercii kalmadı. Sabah saatlerine kadar alkol alıp bizleri rahatsız ediyorlar. Hacet gidermek için apartmanlara giriyorlar, camın çerçevenin önünde utanmadan işlerini görüyorlar. İmza kampanyasında topladığımız imzaları valiliğe verdik ama sonuç alamadık. Ayia Triado Rum Ortodoks Kilisesi’nin duvarını da tuvalet olarak kullanıyorlar. İbadethane olduğunu hatırlattık ama hiç vazgeçmediler.

Adını vermek istemeyen bir çevre sakini: Geçen gece, iki genci apartmanın girişinde uygunsuz durumda gördüm. Pencereden bakınca iğrenç manzarayla karşılaştım. Bunu görüp çıkıştığımda elindeki ise bira şişesini cama attı, küfürler ederek uzaklaştı.





Sorunsuz diyen de var





Sevgi Salman: Dörtyol’da evim var. 4 yıldır oturuyorum. İçiyorlar, ama kimseye zarar vermiyorlardı.

Gazeteci Alper Turgut: Kadıköy sokakları bir süredir eskisi gibi değil. Sabah saatlerine kadar nara atan, kusan, motosikletleriyle mahalleliyi uyandıran tipler çoğalmaya başladı. Esnaf da bundan rahatsız. Polis el koymazsa daha büyük kavgaların çıkma ihtimali var.





‘Planlı geldiler, hareketli her şeye saldırdılar’





Olayın mağdurlarından biri olan E., Radikal’e konuştu. “Üç arkadaşım ağır yaralandı. Sertaç kalçasından biri yaralandı. Ozan’ın bağırsakları dağıtıldı. Önder’se Siyami Ersek’te kalbinin altında bıçak darbesi aldı” diyen E., saldırganlar hakkında “Tişörtleri ve montlarından anladığımız kadarıyla Hell’s Angels Red Devil’s. Önlerinde Turkey yazıyor yeleklerinin sırtında Türk bayrağı vardı” dedi.

Olayın gelişimini ise şöyle anlattı; “İhsan Ünlüer’de kilisenin olduğu yerden 25-30 kişilik grup girdi. Bağımsız 40-50 insan duruyordu. ‘Bir daha burada içmeyeceksiniz. Bu sokakta içmeyeceksiniz’ vurgusu ön plandaydı. Yumruklarla vurdular. Bıçak kullandılar. Kimse direnç gösteremedi. Tartışma münakaşa olmadı. Planlı şekilde geldiler. Bir de pitbull vardı ellerinde. Ayırmaya kalkışanları da bıçakladılar. Çöp toplayan bir çocuğu da dövdüler. O sokakta hareket eden her şeye saldırdılar.”

E.’ye göre olay kesinlikle iki grup arasında çıkmış bir kavga ya da bar kavgası değil.





Bar sahipleri rahatsız





E, geçen hafta da Hell’s Angels’ın karıştığı bir kavgayla ilgili duyum aldıklarını söylerken bar sahiplerinin de bu insanlardan rahatsız oldukları konusunda şüpheler olduğunu belirtti. E., polisin oldukça geç müdahale ettiğini de söyledi.





Polis neden geç geldi?





Saldırıda dikkat çeken noktalardan biri de polisin müdahalesinin geciktiği iddiası oldu. Kadife Sokak’ta mekânı olan ve adını vermek istemeyen bir işletmeci “Bazen orada gürültü yapıldığında polis 3 dakikada geliyor. Bu kez yarım saat boyunca polis gelmedi. Bu sokağı zaptı rapta sokmak için birileri kullanılıyor” dedi.

Radikal’e e-posta yoluyla ulaşan bir görgü tanığı olayı şu şekilde nakletti:

“Kadife Sokağı kesen Dr. İhsan Ünlüer Sokak’tan çığlık ve bağrış sesleri duyduk. Koştuk, merak ettik. Sokakta oturan tüm insanlara aniden dalan, “Kalkın, burada içmeyeceksiniz burada lan” diyerek giren 4-5 kişilik bir ekip. Hepsi motorcu ceketli, 30 ile 40 yaşlarında tipler. Herhangi bir kavga vs yok. Direkt herkese tekme tokat şişe bıçak dalma var. O sokakta yaşayan bazı arkadaşlar camdan “Napıyorsunuz, yapmayın” deyince eve şişe atmaya başlıyorlar. Kapıları zorluyorlar. Bu arada geçtikleri yerlerdeki herkese saldırıyorlar. Sese koşan, yapmayın, etmeyin diyen herkese daldılar. Her şey çok hızlı gelişti. Kafası gözü kan revan farklı hastanelere sevk edilmiş epey kişi var. Polis elbette çok geç geldi. Ancak takip başlattı.”





‘Dinle, çeteyle ilgisi yok’





Ekşi Sözlük yazarları ise tanık oldukları ve duyduklarını anlattı:

“Tüm bunlar yüzlerce kişinin ortasında oldu ve 15 dakika kadar sürdü ve orada olmayan tek kişi polisti. Grup dağıldıktan kısa bir süre sonra geldiler. Şahit var mı diye sorup gittiler…”

“Benim şahsi görüşümce bu olay, 2 hafta önce pazar gecesi aynı sokağa biber gazı sıkarak ‘Bundan sonra sokakta içmek yok mekânlarda takılmayan s... gitsin burdan’ diyerek terör estiren adamların elinden çıktı.”



“Olayın ne dinle ne çete hesaplaşmasıyla, ne mekânlarda içilsin saçmalığıyla alakası var. İki sokak ötesinde oturuyorum o sokağın, o adamların bi kısmını da tanıyorum. O sokak her hafta sonu yürünmeyecek hale geliyor yerlerde serilip içen onlarca grup yüzünden. Sürekli polis geliyor kaldıramıyor o insanları. Tam rezillik. Sonunda birileri yeter demiş çağırmış arkadaşlarını, kaldırtmış herkesi, olay bu kadar basit.”





Hell’s Angels Radikal’e konuştu:





Mekâncıyız, biz niye yapalım ki?





Radikal, suçlamalar üzerine’Hell’s Angels’ın bir üyesine ulaştı. Ronin takma adını kullanan grup üyesi Kadife Sokak’ta kendi grup üyelerinin işlettiği 2’si dövmeci 2’si de bar olmak üzere dört mekânlarının bulunduğunu belirterek “Böyle bir olayı biz çıkarmadık. Kendi mekânlarımıza zarar verecek bir şey yapmamız mümkün değil” diye konuştu.

Hell’s Angels MC Turkey grubu, ilk olarak Red Wolves adıyla kuruldu. İsimlerinden çok seçtikleri lakaplarla birbirine hitap eden grup üyeleri, dünyanın en sert motor kulübü olarak bilinen ABD kökenli Cehennem Melekleri’nin Türkiye’deki destekçi olarak adlarını duyurdu.





Ayyıldızlı dövmeler





Bazı üyelerinin vücutlarında ayyıldız ve benzeri dövmeler de olan grup üyeleri arasında milliyetçi fikirler yoğun olarak hissediliyor. Hatta verdikleri sınırlı sayıdaki röportajlardan birinde köklerini bozkırda at süren atalara kadar vardırdıkları biliniyor. Grup, Hell’s Angels’in resmi Türkiye ayağı olduktan sonra şimdilerde Hell’s Angels MC Turkey adıyla tanınıyor ve motor montlarının üzerinde bu adı ve ada ait armayı taşıyor.