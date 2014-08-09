Kadıköy'de şampiyon Beşiktaş, kazanan Soma

Soma'da hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amaçlı düzenlenen 3'lü turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş ve İngiliz devi Chelsea katıldı. 45'er dakikalık 3 karşılaşmadan oluşan turnuvada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu.



NTV Spor'da yer alan habere göre, turnuvanın ilk karşılaşmasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 45 dakikadan oluşan karşılaşmayı İsmail Köybaşı'nın 11. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.



Turnuvada ikinci mücadele İngiliz devi Chelsea ile Fenerbahçe arasında oynandı. Chelsea karşılaşmadan 24. dakikada yeni transfer Diego Costa ve 31. dakikada Sırp defans oyuncusu İvanovic'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.



Son karşılaşmada ise Chelsea ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında oyuna ağırlığını koyan siyah beyazlılar, 43. dakikada Ersan Adem Gülüm'ün golüyle güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece iki rakibini de mağlup eden Beşiktaş turnuvada mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende takım kaptanlarına organizasyonda yer aldıkları için birer plaket verildi.



Beşiktaş adına Sivok, Chelsea adına Terry ve Fenerbahçe adına da Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in de katıldığı törende plaketleri aldı.



Üç futbolcu, takımları adına aldıkları plaketlerle birlikte poz verdi.



Karşılaşmaları yöneten hakemlere de Fenerbahçe Kulübü Üst Yöneticisi Hasan Hakkı Yılmaz birer plaket takdim etti.