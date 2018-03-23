Kadıköy'de polis kürekli saldırı: 3 polis yaralandı

Cengiz ÇOBAN - İstanbul (DHA) - Kadıköy\'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 3\'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 07.00 sıralarında Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaata hırsızlık amaçlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis harekete geçti. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevkedildi. Polise ekipleri inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA VURDU

Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü

(FOTOĞRAFLI)