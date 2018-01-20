Kadıköy'de plaza inşaatında yangın

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'de buluna 32 katlı bir plazanın inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kurulan semt pazarı nedeniyle ters yöne girerek yangın yerine ulaşırken yangın itfaiye ve çalışanlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sokak üzerinde buluna bir plaza inşaatında meydana geldi. 32 katlı plaza inşaatından dumanları gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı. Çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri inşaatın bulunduğu sokak üzerinde semt pazarının kurulmuş olması nedeniyle D-100 karayolunda ters yöne girerek yangın yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme tüpleriyle asansöre binerek yangın olan kata çıktı. İtfaiye ve çalışanların yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)