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Kadıköy’de öğrenciyi ezen kamyon şoförü serbest!

Şule İdil Dere'yi ezen Mümin K., tutuksuz yargılanacak

13 Mayıs 2016 23:40

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmaları sırasında üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’yi ezerek ölümüne yol açan kamyon şoförü Mümin K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diken’in haberine göre, Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı’ndaki hafriyatı taşıma işinde kullanılan 34 AJ 4681 plakalı kamyon, parkta gezen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere’ye çarpmış, Dere hayatını kaybetmişti.

Şule İdil DereÖğleden sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen kamyon sürücüsü Mümin K. savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından Mümin K., ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren kamyon şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mümin K. hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü de uygulanmadı.

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