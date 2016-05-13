Kadıköy’de öğrenciyi ezen kamyon şoförü serbest!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmaları sırasında üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’yi ezerek ölümüne yol açan kamyon şoförü Mümin K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diken’in haberine göre, Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı’ndaki hafriyatı taşıma işinde kullanılan 34 AJ 4681 plakalı kamyon, parkta gezen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere’ye çarpmış, Dere hayatını kaybetmişti.

Öğleden sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen kamyon sürücüsü Mümin K. savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından Mümin K., ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren kamyon şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mümin K. hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü de uygulanmadı.