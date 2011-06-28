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KADIKÖY'DE MARKETE MOLOTOF İSTANBUL (A.A)

28 Haziran 2011 12:12

-KADIKÖY'DE MARKETE MOLOTOF İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Kadıköy'de molotofkokteyli atılan markette maddi hasar meydana geldi. Erenköy Yumurtacı Abdi Caddesi'ndeki bir markete gece saatlerinde kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 4 adet molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyllerinden ikisinin patlaması sonucu markette yangın çıktı. Yangın, çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerince tarafından söndürüldü.     Olay yerinde inceleme yapan polis, markette maddi hasara yol açan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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