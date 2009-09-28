Kadıköy'de maç seyretmek artık daha ucuz

Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kale arkası tribünlerin bilet fiyatını 55 TL'den 44 TL'ye indirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar astıkları pankartlarla bilet fiyatlarını protesto etmişlerdi.

Fenerbahçe taraftarları tarafından yüksek olduğu gerekçesiyle protesto edilen kale arkası tribün bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Kupası ve derbi maçlar haricinde bilet fiyatlarının 55 TL'den 44 TL'le indirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız, tam 45 yıl aradan sonra, bir kez daha 7 maçta 7 galibiyetlik muhteşem bir seriyle sezona başlamıştır. Hedefimiz bu başarıyı bundan sonraki maçlarda da devam ettirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmaktır. Bu büyük coşkumuza ortak olmanıza katkı sağlamak için bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ve derbi karşılaşmaları dışındaki maçlarda kalesi arkası Telekom ve Migros tribünleri bilet fiyatları 55 TL'den 44 TL'ye indirilmiştir.

Büyük Fenerbahçe taraftarının tüm dünya kulüplerine örnek olan desteğini her zaman olduğu gibi bu sezonda da arkamızda göreceğimize inancımız tamdır."