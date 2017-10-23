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 KADIKÖY'DE KASKLI DEHŞET KAMERADA

- İşyeri sahibine kurşun yağdırdı Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA Kadıköy'de motosiklet kaskı takan  saldırgan girdiği iş yerinde dehşet saçtı

23 Ekim 2017 18:55

- İşyeri sahibine kurşun yağdırdı

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA
Kadıköy\'de motosiklet kaskı takan  saldırgan girdiği iş yerinde dehşet saçtı.  İş yeri sahibini kurşun yağmuruna tutan kasklı saldırganın saçtığı dehşet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Kadıköy\'de geçtiğimiz Ağustos ayında öğle saatlerinde meydana geldi. Pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun, ofisinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı ile yüzünü gizleyen bir kişi adres sorma bahanesiyle içeriye girdi. İş yeri sahibi Olgun\'a elindeki kağıdı gösterdikten sonra cebindeki tabancayı çıkartıp kurşun yağdırdı.  Bahadır Olgun\'un bacaklarına çok sayıda ateş eden saldırgan 1 el de göğsüne ateş etti. Saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen işyeri sahibinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan kısa süre sonra 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın işyerine gelişi
-İş yeri sahibinin çalışması
-Saldırganın adres sorması
-Cebinden tabancayı çıkartması
-Ateş etmesi
-İşyeri sahibinin yaralanması
-Saldırganın kaçışı
-Çevredekilerin işyerine gelişi
-Genel ve Detay
 
 
 
 

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