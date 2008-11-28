Kadıköy'de Kartal'ın üstünlüğü var

Yarınki derbi öncesi Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı üstün durumda... Oynanan 43 maçta galibiyetlerde 18-12 önde olan siyah-beyazlılar, gol sevincini de ezeli rakibinden fazla yaşadı.



Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.



Bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı- lacivertlilerle toplam 43 kez karşılaşan 'Kara Kartallar', bu maçların 18'inde sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe ise 12 galibiyet alırken, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Kadıköy'de Beşiktaş attığı toplam 63 gole karşılık, kalesinde 54 gol gördü.



Kadıköy’deki lig maçları



Beşiktaş, lig maçlarında da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 26 lig maçının 9'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez yenildi, 10 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



'Kara Kartallar'ın Kadıköy'deki lig maçlarındaki 37 golüne, 'Sarı Kanaryalar' 31 golle karşılık verdi.



Fenerbahçe 6,5 yıl sonra kazandı



Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de elde ettiği galibiyetle, Beşiktaş karşısında 6,5 yılı aşkın süreyi kapsayan kendi sahasındaki galibiyet özlemine son verdi.



Siyah-beyazlılar, geçen sezona dek Kadıköy'de ezeli rakibiyle yaptığı 6'sı lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 7 resmi maçı da yitirmezken, bu süre içinde 3 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.



Beşiktaş’tan farklı tarifeler



Beşiktaş, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını da tattırdı.



Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş, ezeli rakibini ayrıca Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini 2 kez 3-0 yenmeyi başardı.



Saracoğlu’ndaki son 10 lig maçı



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar ise şöyle:



Tarih Sonuç (FB-BJK)

04.04.1999 1 - 2

16.01.2000 2 - 1

24.02.2001 3 - 1

02.12.2001 1 - 2

02.02.2003 0 - 1

30.11.2003 2 - 2

17.04.2005 3 - 4

26.02.2006 2 - 2

19.11.2006 0 - 0

03.11.2007 2 - 1

