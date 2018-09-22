Kadıköy'de kaldırımda yürürken başına sokak lambası düştü!

Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Menderes Yıldırım'ın başına aydınlatma direğinin kopan lambası düştü. Olayı görenler Yıldırım'ın bilincini açık tutmaya çalıştı. Bir görgü tanığı, "Diğer direkler de sallanıyor. Yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, olay saat 12.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Menderes Yıldırım, kaldırımda yürüdüğü sırada aydınlatma direğinin kopan lambası kafasına düştü. Menderes Yıldırım kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar bir yandan yaralıyla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken bir yandan da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yıldırım daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek direk çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Bir görgü tanığı, "Yolda yürüyordu, direğin yanına gelince başına lamba düştü" derken bir görgü tanığı ise, "Diğer direkler de sallanıyor. Yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

“Yere yığıldım”

Kadıköy'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, tedavinin ardından taburcu olduktan sonra olay yerine gelip, o anları anlattı.Yıldırım: "Arkadaşlarımın yanındaydım. Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü. Yere yığıldım, arkadaşlarım hemen yardıma koştu. Hastaneye gittik röntgen çektiler. '8 saat arkadaşlarının yanında kal' dediler. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir sürü insan geçiyor. Çoluk çocuk başka bir arkadaşın da başına gelebilirdi. Yetkililer önlem alsın" diye konuştu.