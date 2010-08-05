Kadıköy’de istifa sesleri yükseldi

T24

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımının ilk yarıyı 1-0 geride kapatması ve son derece kötü oynamasına bir hayli sinirlendi.Başkan devre arası olmadan tribündeki yerini terketti ve ikinci 45 dakikayı locasında izledi. Yıldırım’ın yakın çevresine oyunculardan dert yandığı ve “İsviçre’deki maçta tehlike geliyorum demişti. Bir hafta önce yaşananlardan kimse ders çıkarmamış. Bu futbola anlam veremiyorum” dediği öğrenildi.Fenerbahçe’nin, Trabzonspor maçında kaçırdığı şampiyonluğun ardından stadın bazı tribünlerini yakan taraftarlar, yeni sezonun ilk maçından da düş kırıklığıyla ayrılırken, karşılaşma sonunda tribünlerden “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi.Yeni teknik direktör ve yeni transferlerle daha farklı bir takım bekleyen taraftarlar, sezonun ilk maçında ortaya konulan performans nedeniyle çok sayıda futbolcuya da tepki gösterdi. Taraftarların bir kısmı karşılaşmanın bitmesini beklemeden tribünlerden ayrıldılar. Maçın sona ermesiyle tribünlerden büyük bir “yuhalama” sesi yükseldi.Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle Gökhan Ünal’ı protesto ederken, ikinci yarının ortalarından itibaren Semih lehine yaptıkları tezahüratlarla kulübeye de mesaj gönderdiler.