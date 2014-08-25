Kadıköy'de iki grup arasında kavga çıktı, bir kişi bıçakla yaralandı

Kadıköy'de stand kuran Sosyalist Demokrasi Partisi(SDP) üyeleriyle Lice’de Mahsum Korkmaz heykelinin biri sivil iki kişinin hayatını kaybettiği operasyonla yıkılmasının ardından Atatürk heykellerine düzenlenen saldırıları protesto eden grup arasında kavga çıktı. Olayda bir kişi bıçaklanırken, İskele Meydanı’nda devam eden kavgada, ellerinde Türk bayrağı ve bozkurt flaması bulunan kişiler tarafından darp edilen bir kişi, grubun elinden güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alındı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Mahsum Korkmaz heykelinin biri sivil iki kişinin hayatını kaybettiği bir operasyonla yıkılmasının ardından Atatürk heykellerine düzenlenen saldırıları protesto eden bir grup, eylem için Kadıköy Altıyol Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 100 metre ileride Bahariye Caddesi’nde stand açan SDP’lilerle, Altıyol Meydanı’nda toplanan grup arasında kavga çıktı.

İki grubun kavga ettiği olayda biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Karnından bıçakla yaralandığı öğrenilen bir kadın ve yüzünden yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi. Kavganın ardından aralarında Türk bayrağı ve bozkurt flaması taşıyan kişilerin bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlarla Altıyol Meydanı’ndan İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

İskele Meydanı’na gelen grup, burada bir basın açıklaması yapıp İstiklal Marşı’nı söylemeye başladı. İstiklal Marşı söylenirken grubun arka tarafında birden kavga başladı. SDP’li olduğu iddia edilen bir kişi, bu grup içindekiler tarafından darp edildi.

Araya giren polisler darp edilen kişiyi kaçırmaya çalışsa da, genç sopa ve tekme darbelerinin hedefi oldu. Polis ekipleri grubu, "vurmayın o polis" diye bağırarak sakinleştirdi.

Yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Büyük Turan Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Semerci , "Ulusalcı Milliyetçi Türkçü grupların bir araya gelerek Atatürk'ün büstlerine yapılan saygısızlığı kınamak için toplandık, iki arkadaşımız yaralandı" diye konuştu.

Öte yandan, Sol Haber Portalı, yaşanan olaylarda bir SDP’linin bıçaklandığını duyurdu.