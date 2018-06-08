Kadıköy'de gözaltına alınan liseliler polis aracında darp edildi

İstanbul Kadıköy’de “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla eylem yapan 30 lise öğrencisi darp edilerek gözaltına alındı. Liselilerin götürüldükleri polis aracında da darp edildikleri görüldü.

Eyleme, Devrimci Liseliler (Dev-Lis), Devrimci Liseliler Birliği (DLB), Lise Anarşist Faaliyet (LAF), Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) ve Özgür Liselilerin “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla Kadıköy'de yapmak istediği eyleme polis izin vermedi.

Liselilere ters kelepçe

Gruba müdahale eden polis, 30’a yakın liseliyi ters kelepçe ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan liseliler, polis aracında darp edildi.

HDP adayı da darp edildi

Gözaltıları protesto etmek için bir araya gelen ikinci gruba da izin verilmedi. HDP milletvekili adayı Musa Piroğlu ve gözaltılara tepki gösteren grup da polis tarafından darpedildi.