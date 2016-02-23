Kadıköy'de genç kadına tecavüz eden saldırgana istenen ceza belli oldu

İstanbul’un en kalabalık semtlerinden Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.F.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan servis şoförü Cengiz A. hakkında "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından 10 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Radikal’in haberine göre, Kadıköy'de 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.F.B.'ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan servis şoförü Cengiz A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Cengiz A.'nın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli gasp" suçlarını işlediğini iddia ederek şüphelinin 10 ile 33 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak tarihinde gece 03.00 sıralarında üniversite öğrencisi olan E.F.B.'nin Kadıköy'den Bostancı dolmuşlarına binerek sahil yolundaki halı saha civarında inip yalnız olarak Levent Sokak'a girdiği anlatıldı. Bu sırada Cengiz A.'nın genç kızı takip edip elindeki çakı bıçağı ile kolundan tutarak "Korkma bir şey yapmayacağım" dediği belirtilen iddianamede, E.F.B.'nin tepki vermesi ve karşı çıkması üzerine "Sesini çıkarma" diyerek bir apartmanın arka bahçesine götürerek genç kıza kaç yaşında olduğunu sorduğu ifade edildi. E.F.B.'nin kendini kurtarmak için 16 yaşında olduğunu söylediği anlatılan iddianamede şüphelinin tehditte bulunarak genç kıza tecavüz ettiği anlatıldı.

Saldırının ardından E.F.B.'den para isteyen Cengiz A.'nın parasının olmadığını söyleyen genç kıza "Eğer bulursam seni delik deşik ederim" dediği belirtilen iddianamede, korkan kızın şüpheliye 65 lirasını verdiği ifade edildi. E.F.B.'nin cep telefonu da gasp suretiyle aldığı belirtilen Cengiz A.'nın "Gel arabaya gidiyoruz" dediği, genç kızın yalvarması üzerine evinin önüne bıraktığı ifade edildi.

Kamera kayıtları, genetik moleküler inceleme raporu gibi delillerin var olduğunu belirten savcılık Cengiz A.'nın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli gasp" suçlarını işlediğini belirtti. Her iki suçtan toplamda 10 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayan savcılık iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.