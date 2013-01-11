Kadıköy'de Ermeni okulu öğretmeni boğazı kesilerek öldürüldü!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir Ermeni okulunda görev yapan sınıf öğretmeni, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Vahşi cinayet, öğretmen arkadaşlarının kapıyı gece çilingir yardımıyla açmasının ardından ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre cinayet, Kadıköy Caferağa Mahallesi Sivastopol Sokak 34 numarada yer alan Piraye Apartmanı’nın bodrum katında gerçekleşti. Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan ve kısa bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 kız çocuğu babası 40 yaşındaki İlker Şahin, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin, Şahin’ın, tatilin ardından 8 yıldır görev yaptığı okula dönmemesi üzerine ortaya çıktı. Öğretmen arkadaşları, mesai arkadaşlarının cep telefonlarının kapalı olması üzerine Şahin’in yaşadığı eve gitti. Evde zili çalan öğretmenler, üç gündür kendisinden haber alamadıkları arkadaşlarının kapısını çilingir yardımıyla açtıklarında boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı.



Arkadaşlarına son mesajı: Noeliniz kutlu olsun



Bunun üzerine Aramyan Uncuyan İlkokulu’nda görevli öğretmenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine cinayetin gerçekleştiği Piraye Apartmanı’na çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık uzmanları, yaptıkları ilk incelemede İlker Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet masası ekipleri, ceset üzerinde saatlerce inceleme yaptı. Bodrum katında gerçekleşen olayda, Şahin ile katilleri arasında uzun süreli bir boğuşmanın yaşandığı kaydedilirken, odanın kanlar içinde kaldığı öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme Polisi ve Cumhuriyet Savcısı’nın saatler süren incelemelerinin ardından, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis, öldürülen İlker Şahin adlı öğretmenin cep telefonundaki son mesajını, öğretmen arkadaşlarına attığını tespit ederken, Şahin’in, “Noeliniz kutlu olsun” diyerek toplu mesaj gönderdiği kaydedildi.

Diğer yandan cinayeti duyan Baran Pastanesi sahibi Esengül Aslan, Şahin öğretmen için, “Sessiz sakin biriydi. Sabahları kahvaltısını bizim pastanede yapardı” dedi. Pastane sahiplerinden Aydın Aslan ise, İlker öğretmenin düşmanı olup olmadığını bilmediğini kaydederken, şakacı biri olduğunu ifade etti. Aslan, Şahin’in üç gündür pastaneye gelmediğini söyledi.



Bir ay içinde 2 saldırı olmuştu



Samatya’da, Aralık ayının başında da, yalnız yaşayan 87 yaşındaki bir Ermeni kadın saldırıya uğramıştı. T.A, evinden içeri girerken arkasından yaklaşan saldırgan, kadını önce yumruklayıp ardından da boğazını sıkmıştı. Ziynet eşyaları çalınan T.A, saldırı sonucunda bir gözünü kaybetmiş, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu.

Samatya'da yanlız yaşayan 85 yaşındaki Marisa Küçük, evinde darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Samatya'da bakkal dükkanı işleten Küçük'ün göğsüne haç bıçakla haç şekli çizilmişti.