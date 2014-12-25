Kadıköy'de 'Devrimci Karargah Davası' protestosuna polis müdahalesi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin “Devrimci Karargah Davası" ile ilgili kararını protesto eden yaklaşık 200 kişilik grup ile polis ekipleri Kadıköy Altıyol'da karşı karşıya geldi. Gruptan bazı kişiler polise havai fişek atınca, ortalık karıştı. Polis, gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. 2 kişi gözaltına alınırken, olaylar sırasında bazı dükkanların plastik sandalyeleri atılan havai fişeklerin etkisiyle yanmaya başladı.



Davada yargılanan bazı sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onanmasını protesto etmek isteyen yaklaşık 200 kişilik grup akşam saatlerinde Kadıköy Altıyol'da toplandı. Basın bildirisi okunmasının ardından, gruptaki bazı kişiler havai fişek atmaya başlayınca, polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polis, gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

2 kişi gözaltında

Ara sokaklara dağılan grubu polis ekipleri takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında 2 gösterici gözaltına alındı. Olaylar sırasında bazı dükkanların plastik sandalyeleri atılan havai fişeklerin etkisiyle yanmaya başladı.

Olaylar yatışmaya başladığı sırada, Bahariye Caddesi'nden geçen genç bir kadının, biber gazı sıkan polislere tepki gösterdiği görüldü.

Bahariye Tramvay yolunda da süratli motosiklet kullanan bir sürücü, polis tarafından durdurulmak istenmesine rağmen hızlanınca, ekipler motosikletli genci bir sonraki sokakta durdurdu. Yiyecek servisi yapan genç, daha sonra trafik ekiplerine teslim edilerek, trafik cezası uygulandı.