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Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Caddebostan sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu

12 Aralık 2017 16:07

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Caddebostan sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedi kıyıya dalgıçlar çıkarabildi.
Caddebostan sahilinde spor yapanlar, denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi dalgalar nedeniyle cesedin bulunduğu alana yanaşmakta zorluk çekti. Ceset, olay yerine çağırılan dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 45-50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi kıyıya çıkarma çalışmalarını çevredekiler meraklı gözlerle izledi. Bazılarının bu anları cep telefonları ile görüntüledikleri görüldü.

(FOTOĞRAF)

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