Kadıköy'de coşku



Galatasaray galibiyeti, Fenerbahçelilere Kadıköy'de büyük coşku yaşattı. Futbolcular maçtan sonra saha içinde kenetlenerek galibiyet sevincini birlikte yaşadı.



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 yenen Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı önemli bir galibiyet elde etti.



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda zorlu Arsenal deplasmanından aldığı 1 puanla matematiksel olarak şansını sürdüren ve bu galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekip karşısında da iyi bir sonuca imza attı.



Sezona kötü başlayarak puan cetvelinde orta sıralardan kurtulamayan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 16'ya yükselterek, 17 puanlı sarı-kırmızılı ekiple arasındaki farkı 1 puana düşürdü.



Kötü günleri aldığı başarılı sonuçlarla yavaş yavaş geride bırakan sarı-lacivertli ekip için, Galatasaray karşısında alınan bu galibiyet de büyük moral oldu. Fenerbahçe bu sonuçla bu sezon ligde 10. maçında 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin 4 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunuyor.



KADIKÖY'DE BÜYÜK COŞKU

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı galibiyet, sarı-lacivertli taraftarlara büyük coşku yaşattı.



Maçın son dakikalarından itibaren tribünlerde büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından tezahüratlarla ezeli rakiplerine gönderme yapıp, galibiyetin sevincini tezahüratlarla dile getirdi.



Maç sonunda stat hoparlörlerinden çalınan şarkılara bütün stat eşlik etti. Taraftarlar uzun süre tribünleri terk etmeyerek sevinç gösterileri yaptı.



Saha içinde bir araya gelen Fenerbahçeli futbolcular, birbirlerini tebrik edip tribünleri selamladılar. Orta alanda kenetlenen futbolcular birlikte oldukları yerde sıçrayarak galibiyeti kutladı.





