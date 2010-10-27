-KADIKÖY'DE CİNNET İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Kadıköy'de bir süre birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdükten sonra 180 bin TL'ye sattığı daireyi ateşe veren kişi, daha sonra intihar etti. Bostancı Emin Ali Paşa Caddesi Turşucu Dere Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki kafeye gelen Abbas Aydın (57), iş yerini çalıştıran ve bir süre birlikte yaşadığı iddia edilen Ayten Alptekin (44) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, Alptekin'e başından vurdu. Alptekin olay yerinde hayatını kaybetti. Abbas Aydın daha sonra 180 bin TL'ye sattığı ancak henüz boşaltmadığı aynı apartmanın 3. katındaki dairesine çıktı. Pencereyi açarak ''onurumu kırdılar'' diye bağıran Aydın, evi ateşe verdikten sonra tabancayla intihar etti. Bu arada, dairede çıkan yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Alptekin ve Aydın'ın cesetleri, Kadıköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polislerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.