-Kadıköy'de büyük buluşma heyecanı İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle sahasındaki ilk maçı seyircisiz, ikinci maçı da sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynayan Fenerbahçe'de taraftar grupları, cezalı maçların tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında stadı doldurmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk ile yaptığı maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan, ilk haftadaki Orduspor maçını boş tribünlere oynayan, 3. haftada ise Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması doğrultusunda kadınların ve çocukların desteğiyle Manisaspor karşısına çıkan sarı-lacivertliler, 1 Ekim Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında bu sezon ilk kez bütün taraftarların tribünde olacağı bir atmosferde mücadele edecek. Manisaspor maçında 46 bin kadın ve çocuğun yarattığı coşkuyu sürdürmek isteyen taraftar grupları, biletlerin satışa çıkmasını da heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertli taraftarların, lige iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta aldığı 10 puanla, kendisiyle aynı puana sahip İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile liderliği paylaşan takımlarına destek için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurmaları bekleniyor. İnternetteki sitelerde bu maçı değerlendiren taraftarlar, kadınlar ve çocukların 46 bin kişiyle destek verdiği Manisaspor maçının ardından, tek bir koltuğu bile boş bırakmadan stadı doldurma yönünde çağrılar yapıyor. Kadınların ve çocukların stadı doldurarak tarih yazdığı hatırlatılan yorumlarda, dünyanın da dikkatini çeken bu ilginin Fenerbahçe'de erkek taraftarların omzuna büyük bir sorumluluk yüklediği ifadeleri de yer alıyor. Taraftarlar internetteki forumlarda, çeşitli mesajlar verebilmek adına birbirlerine tribünlerde açılacak pankart önerilerinde de bulunuyor. Fenerbahçe'nin cezalı olduğu maçlarda, takımlarına stat dışında ''Kaldırım''dan destek veren sarı-lacivertli 12 yaşından büyük erkek taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte tribündeki yerlerini alacak.