Kadıköy'de bol gollü galibiyet

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

Sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların izleyebildiği karşılaşmada gülen taraf Fenerbahçe oldu. 24. dakikada 10 kişi kalan Akhisar Belediyespor'a karşı baskıcı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Emenike (43'), Sow (53'), Webo (58') ve Alves (68')'in golleriyle, 3 puanı farklı skorla aldı.

Sarı lacivertliler ilk yarıda oyunu koparamadı. Akhisar'ın henüz 24. dakikada 10 kişi kaldığı pozisyonda Kuyt ile penaltı kaçıran Sarı Kanaryalar, ilk yarının sonlarında Emenike ile bulduğu golle soyunma odasına mutlu gitti. İkinci yarıda ise Yanal'ın sahaya bir forvet daha sürmesiyle Fenerbahçe'nin gol sağanağı başladı ve Webo, Sow ve Alves'in golleriyle Fenerbahçe karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe haftanın açılış maçında 3 puanı cebine koydu ve takipçileri ile puan farkının bu hafta kapanmasını engellemiş oldu. Sarı lacivertliler bir maç fazlasıyla Kasımpaşa'nın 11, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 12 puan önünde bulunuyor.

Akhisar Belediyespor ise 19 puanda kaldı.

Ceza etkilemedi

Fenerbahçe'nin seyircisiz maç cezası nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Kadıköy'de yaptığı mücadelede tribünlerde kadınlar ve çocuklar yer aldı.

Beşiktaş derbisinde, taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratların bu sezon 4. kez tekrarlanmasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezanın ardından, mücadeleyi sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocuklar tribünden takip etti. Beşiktaş derbisinde, taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratların bu sezon 4. kez tekrarlanmasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezanın ardından, mücadeleyi sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocuklar tribünden takip etti.

Kadın ve çocuk taraftarlar tribünlere girdikleri ilk andan itibaren büyük bir coşkuyla maçı bekledi. Tribünlere gelen yaklaşık 25 bin kadın ve çocuk taraftar, maç başlayana kadar tezahürat yaptı.

Akhisar Belediyespor'un az sayıdaki kadın ve çocuk taraftarları da maçı misafir seyirci tribününden takip etti.