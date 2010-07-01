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Yaşam

Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı

01 Temmuz 2010 10:08

T24 - Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak toplantı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 13.00'ten itibaren toplantı sona erinceye kadar; Tıbbiye Caddesi'ne gelen akım, Rıhtım Caddesi tamamen, Altıyol Meydan'dan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtıma inen ara sokaklar ve Orgeneral Şahap Gürler Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddeleri ise ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesi'ne gelen trafik akımı, Burhanfelek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilirken, Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akımı Altıyol Meydanı'ndan Rıhtıma iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine verilecek, Moda'dan gelen trafik akımı ise Mühürdar kavşaktan geri yönlendirilecek.



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