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Spor

Kadıköy'de Atatürk koreografisi

Sarı lacivertli taraftarlar karoegrafinin hemen altında "Fenerbahçe yıkılmaz!" pankartı açtı

25 Ekim 2015 22:31

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 381. kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de Atatürk'lü koreografi gösterisi yapıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, kale arkası tribününde hazırlanan karoegrafide Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Fenerbahçe amblemi birlikte yer aldı.

Sarı lacivertli taraftarlar karoegrafinin hemen altında ise büyük bir "Fenerbahçe yıkılmaz!" pankartı açtı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı dolduran taraftarlar iki takım sahaya çıktığı anda da "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratında bulundu.

 

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