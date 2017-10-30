Kadıköy'de aracında öldürülen kadının katil zanlısı eşi yakalandı

İstanbul Kadıköy'de, eşini direksiyon başındayken silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, Sakarya'da yakalandı. Zanlı, ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söyledi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olarak aranan eşi E.Y. Sakarya'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Ekim'de Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selva Sağlam Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan eşi E.Y'nin, cep telefonu sinyalinden Sakarya'da olduğunu belirledi.



Akyazı ilçesi Dokurcun Haydarlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul'dan gelen ekipler, şüpheli E.Y'yi gözaltına aldı.



Şüpheli E.Y, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi.



Zanlının, Selva Sağlam Yılmaz'ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını da kabul etmediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Selva Sağlam Yılmaz (61), otomobiliyle geldiği Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta 28 Ekim'de silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili şüpheli olarak aranan kadının eşi E.Y'nin (38), "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.