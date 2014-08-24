Kadıköy'de Abhazya seçimi gerginliği

Abhazya Cumhuriyeti'ndeki başkanlık seçimlerinde oy kullanmak isteyen Abhaza vatandaşlar sandığın kurulduğu Kadıköy'e akın etti. Ancak polis, sandığa el koymak isteyince gerginlik çıktı

Gürcistan sınırında bulunan Abhazya Cumhuriyeti’ndeki başkanlık seçimlerinde oy kullanmak isteyen Abhaza vatandaşlar sandığın kurulduğu Kadıköy’e akın etti. Ancak sabah saatlerinde oy kullanılacak adrese baskın yapan polis, sandığa el koymak istedi. Polisle Abhaza vatandaşlar arasındaki gerginlik sürüyor.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Abhazya Cumhuriyeti’nde yapılan seçimlerde oy kullanmak isteyen Abhaza vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandığın kurulduğu Kadıköy Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak Işık Apartmanı’na geldi. Çevik kuvvet polisleri de sabah 06.00’da söz konusu adrese gelerek önlem aldı. Ancak polisin gelme amacı oy kullanılmasını engellemek ve sandığa el koymaktı. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nden çıkan kararla içeride arama yapılması ve sandığa el konması istendi.

Polisin engellemesi ile karşılaşan vatandaşlar sokakta toplandı. Bu sırada söz konusu yere CHP Milletvekili Engin Özkoç da geldi. Oy kullanılacak apartmana giren Özkoç, polisin sandığa el koymasına engel olmaya çalıştı. Sandığı pencereye çıkaran Özkoç’a Abazha vatandaşlar da destek verdi.