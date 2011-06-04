Kadıköy'de 7 araç kundaklandı!

T24- İstanbul Kadıköy'de dün gece park halindeki 7 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bahçem Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 7 araç üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek yakıldı.

Saldırganlar araçları kundakladıktan sonra olay yerinden kaçarken, araçlardan 5'i alev topuna döndü. İki araçta patlama meydana gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Patlamalar yüzünden zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri alevlere köpük sıktı.

Kundaklanan araçlara Erenköy ve Kadıköy itfaiye ekiplerinin müdahale ederken, alev alev yanan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Kundaklanmak istenen iki araç ise vatandaşların evlerinden getirdikleri su ile söndürülürken, alev topuna dönen 5 araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşlar tarafından söndürülen 2 araçta küçük çaplı hasar meydana geldi.

Araç sahipleri sesler üzerine uyandıklarını ve yanan araçlarını gördüklerini belirtirken 2 aracı söndürebildiklerini, diğer araçlara yaklaşmadıkları için müdahale edemediklerini söyledi.

Gece boyunca Kartal ve Maltepe'de de 14 aracın kundaklandığı öğrenilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

