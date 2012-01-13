-Kadıköy'de 4 golle 4. tur İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Konya Torku Şekerspor'u 4-1 yenerek 4. tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda seyircisi önünde çıktığı maçta Spor Toto 2. Lig ekibi karşısında 4-1'lik sonuçla galip ayrılarak 4. tur vizesi aldı. Sarı-lacivertli ekibin golleri 10, 83 ve 85. dakikalarda Bienvenu'den, 73. dakikada da kaptan Alex'ten geldi. Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda müzesine götüren sarı-lacivertli ekip, bu sezon kupadaki ilk maçında 3. turda rakibini geçerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon grup aşamasında, C Grubu'ndan çıkma başarısını gösteremeyerek kupaya erken veda etmişti. Maçta Konya Torku Şekerspor'un tek golü 89. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Ertan Koç'tan geldi. -Bienvenu sarı-lacivertli formayla 'hattrick' yaptı- Fenerbahçe'de lig maçlarında ortaya koyduğu performansla eleştirilen forvet oyuncusu Bienvenu, Konya Torku Şekerspor mücadelesinde 3 gol birden atarak 'hattrick'' yaptı. Spor Toto Süper Lig'de 4 golü bulunan Kamerunlu futbolcu, kupa mücadelesinde 3 kez golle buluşarak Fenerbahçe formasıyla 7. golüne ulaştı. Ligde forma giydiği son 7 maçta gol atamayan Bienvenu, ligin ilk yarısında Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu, Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor maçlarında olmak üzere 4 gole imzasını atmıştı. Bienvenu, Konya Torku Şekerspor maçında 86. dakikada yerini genç futbolcu Berk'e bıraktı. -Alex 59. dakikada sahada- Fenerbahçe'de maça yedek başlayan kaptan Alex, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte 59. dakikada Emre Belözoğlu oyundan alınırken, bu dakikadan sonra Brezilyalı futbolcu maça devam etti. Konya Torku Şekerspor'un ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda oyuna giren Alex 73. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü atarak takımını rahatlattı. Bu oyuncu değişikliğinin ardından Fenerbahçe'de saha içindeki kurguda da değişiklikler oldu. Emre'nin orta alandaki yerinde Mehmet Topuz görev alırken, Özgür Çek orta alanın sağına, Stoch da orta alanın soluna geçti. -Notlar- -Fenerbahçe'de cezalı Aykut Kocaman'ın yerine takımın başında yardımcısı İsmail Kartal sahaya çıkarken, Kocaman maçı yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım ile birlikte tribünden izledi. -Fenerbahçe'de ilk dakikalarda başına top çarpan Özer Hurmacı, 31. dakikada yerini Mehmet Topuz'a bıraktı. (SEL-ERC-ZG)