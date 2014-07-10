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Yaşam

Kadıköy Yat Limanı'nda yangın

Kadıköy Fenerbahçe'de çıkan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lüks teknelere müdahalede güçlük çekti

10 Temmuz 2014 10:23

Kadıköy Fenerbahçe Yat Limanı’nda kıyıya bağlı bir yatta yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer lüks teknelere de sıçradı. Yangın sonrasında 4 yat kullanılamaz hale geldi, 11 yatta ise maddi hasar oluştu.

Kadıköy, Fenerbahçe Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yat Limanı’nda kıyıya bağlı bir yatta, saat 03.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle diğer yatlara sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lüks teknelere müdahalede güçlük çekti.

Bunun üzerine söndürme çalışmalarına denizden Kıyı Emniyeti’ne bağlı botlar da destek verdi. İtfaiye ve söndürme botlarının müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sonrasında 4 yat kullanılamaz hale geldi; 11 yatta ise küçük çapta hasar oluştu.

İtfaiye yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan limanın güvenlik görevlileri, alevleri görüntülemeye çalışan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

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