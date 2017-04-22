Kadıköy ve Bakırköy'de referandum protestoları

İstanbul Kadıköy ve Bakırköy’de YSK’nın 16 Nisan’da gerçekleşen referandumda mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayması yönündeki kararı protesto edildi.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde saat 17.00'de toplanan grup "referandum iptal edilsin" pankartı açtı . 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Kadıköy İskele Meydanı'na ulaştı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "'Hayır'ı büyüten binlerce insan olarak bu usulsüz seçimi tanımadığımızı deklare ediyoruz" denildi.

Bakırköy'de de yürüyüş

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da aynı saatlerde toplanan grup da eylem yaptı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan grup, 'Biz bitti demeden bu seçim bitmez' sloganları attı. İncirli Caddesi üzerinden yürüyen kalabalık daha sonra ara sokaklarda yürüyüşe devam etti. Bazı kişiler de pencereye çıkarak eylemcilere destek verdi. Zuhuratbaba'daki Muhtar Çocuk Parkı'na gelen kalabalık, burada bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.