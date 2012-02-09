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Yaşam

Kadıköy vapuru, yolcuları korkuttu!

Kadıköy-Karaköy seferini yapan Şehir Hatları vapuru, makine arızası nedeniyle iskeleye yanaşamadı.

09 Şubat 2012 02:00


T24 - Kadıköy-Karaköy seferini yapan Şehir Hatları vapuru, makine arızası nedeniyle iskeleye yanaşamadı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Kadıköy-Haydarpaşa-Karaköy seferini yapan "Şehit Mustafa Aydoğdu" vapurunda, Karaköy iskelesine yanaşırken makine arızası meydana geldi. İskeleye bağlanamayan vapur, kontrolden çıkarak Galata Köprüsü’ne doğru sürüklendi. Bu sırada arızayı gidererek manevra yapmak isteyen vapurun Karaköy rıhtımı ve Galata Köprüsüne çarpması sonucu bazı yolcular yere düştü.

Vapurun sürüklenmesi sonucu kıçtan Galata Köprüsü’ne yanaşması üzerine yolculardan bazıları paniğe kapılarak vapurun küpeştesini ve Galata Köprüsü’nün korkuluklarını aşıp karaya çıkarken, karadaki bir polis memuru ile vapurdaki görevliler güvenlik gerekçesiyle yolculara engel olmaya çalıştı.

Buna karşın birçok yolcu karaya çıkarken, bazı yolcuların görevlilerle tartıştıkları görüldü.

Olay yerine sevk edilen "Anafartalar" römorkörü, halat bağladığı vapuru açığa aldı.

"Şehit Mustafa Aydoğdu" vapurundaki yolcular, daha sonra yanına yanaşan "Şehit Temel Şimşir" vapuruna alınarak Karaköy İskelesi’nden karaya çıkarıldı.



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