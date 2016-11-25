Kadıköy Şifa Hastanesi el değiştirdi

Kadıköy'ün en köklü hastanelerinden olan Şifa Hastanesi, Grup Florence Nightingale tarafından devralındı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, NewDay Group Holdings S.àr.l ve iştiraklerinin ortak kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited tarafından Nemean Bidco Limited unvanlı özel bir yatırım şirketi vasıtasıyla devralınması işlemine izin verildi.

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin belli oranda hissesinin Es Yönetim Danışmanlığı ve Yatırım Proje Geliştirme AŞ, Bülent Denkdemir ve Hakan Özyürek tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Roche Müstahzarları Sanayi AŞ ile MTS İlaç Dağıtım AŞ arasında 2 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin, rekabet etmeme yükümlülüğünün yalnızca MTS'yi ve bu teşebbüsü kontrol eden kişileri bağlayacağı ve yine yalnızca MTS'nin ilgili ihalelere rakip ürünlerle katılamayacağı şekilde düzenlenmesi şartıyla, sözleşmeye 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyet tanındı.

Şaypa AVM AŞ'nin tek kontrolünün Ekrem Özen ve Cemal Özen tarafından devralınması; MTS Globe'u oluşturan şirketlerin ve bunların iştiraklerinin tek kontrolünün Kuoni Travel Holding Ltd tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Terex Corporation'a ait malzeme yükleme ve liman çözümleri iş kolunun Konecranes Plc tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Abbott Medical Optics Inc.'in tek kontrolünün hisse devri yoluyla Johnson & Johnson tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Kadıköy Şifa HastanesiAŞ hisselerinin tamamının Grup Florence Nightingale Hastaneleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Arkel Elektrik ve Elektronik AŞ'nin Mehmet Melih Küçükçalık ve Çağlar Ayaz'ın ortak kontrolünden Mehmet Melih Küçükçalık ve Mediterra Capital Partners II, LP.'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi karara bağlandı.

Ficosa International, S.A.'nın belli oranda hissesinin Panasonic Elektronik Satış AŞ tarafından devralınması suretiyle Ficosa International, S.A.'nın ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verildi.

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation hisselerinin yüzde 100'ünün Valeura Energy (Netherlands) B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.