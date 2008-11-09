Kadıköy saltanatı sürüyor

Galatasaray'ı 4-1 yenen Fenerbahçe, ezeli rakipleri karşısında Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki üstünlük serisini 12 maça taşıdı.



Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı 4-1 yenen Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında Kadıköy'deki üstünlüğünü 12 maça çıkardı.



Sarı-lacivertliler, son yenilgisini 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçında 2-1'lik skorla aldığı Galatasaray'a karşı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha sonra oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 9'u da lig olmak üzere son 12 resmi maçta da yenilmedi.



Bu süre içindeki 12 maçtan 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 2'si berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin son 12 maçtaki 30 golüne, Galatasaray sadece 9 golle yanıt verebildi.



Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği 9 yılı aşkın süreyi kapsayan son 12 resmi maç şöyle:



LİG DERBİLERİNE FENERBAHÇE DAMGASI



Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı 4-1 yenen Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda kurduğu lig derbilerindeki üstünlüğü sürüyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ile yaptığı son 8 lig maçından 7'sini kazanıp, 1'ini yitirirken, Beşiktaş ile karşılaştığı son 6 lig derbisinden 4'ünü galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Ezeli rakipleri ile yaptığı son 14 lig maçında sadece 1 kez yenilen, 11'ini kazanan, 2'sinde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 25 kez havalandırıp, kalesinde sadece 9 gol gördü.

