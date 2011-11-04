-Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Kadıköy-Kartal metrosunun işletmeye açılmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılacak. Kadıköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, meydanın, Rıhtım Caddesi ve Haldun Taner Tiyatrosu'ndan itibaren araç trafiğine kapatılacağı, Kadıköy istasyonunun bulunduğu bölgenin yayaların kullanımına açılacağı belirtildi. Otobüs ve dolmuş durakları olarak kullanılan alanların da yayalaştırma bölgesine katılmasıyla İstanbul'un 60 bin metrekare büyüklüğünde yayalaştırılmış bir meydana kavuşacağı ifade edildi. Meydanın yayalaştırılmasından sonra Kadıköy metro istasyonunu kullanan yolcuların, araç trafiğine maruz kalmadan deniz iskelelerine, dolmuş ve taksi duraklarına, 760 araç kapasiteli İSPARK otoparkına rahatça erişebilecekleri vurgulandı. Yayalaştırma projesine başlanmadan önce Albay Faik Sözdener Caddesinin iki şerit gidiş, iki şerit geliş şeklinde çalışması için yeniden düzenleneceği, meydanın batı tarafında dolmuş ve taksiler için duraklar yapılacağı, ayrıca Albay Faik Sözdener Caddesinde ve Haldun Taner Tiyatrosu önünde indi-bindi cepleri oluşturulacağı kaydedildi.