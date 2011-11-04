T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 19:30

-Kadıköy Meydanı yayalaştırılıyor İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Kadıköy-Kartal metrosunun işletmeye açılmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılacak. Kadıköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, meydanın, Rıhtım Caddesi ve Haldun Taner Tiyatrosu'ndan itibaren araç trafiğine kapatılacağı, Kadıköy istasyonunun bulunduğu bölgenin yayaların kullanımına açılacağı belirtildi. Otobüs ve dolmuş durakları olarak kullanılan alanların da yayalaştırma bölgesine katılmasıyla İstanbul'un 60 bin metrekare büyüklüğünde yayalaştırılmış bir meydana kavuşacağı ifade edildi. Meydanın yayalaştırılmasından sonra Kadıköy metro istasyonunu kullanan yolcuların, araç trafiğine maruz kalmadan deniz iskelelerine, dolmuş ve taksi duraklarına, 760 araç kapasiteli İSPARK otoparkına rahatça erişebilecekleri vurgulandı. Yayalaştırma projesine başlanmadan önce Albay Faik Sözdener Caddesinin iki şerit gidiş, iki şerit geliş şeklinde çalışması için yeniden düzenleneceği, meydanın batı tarafında dolmuş ve taksiler için duraklar yapılacağı, ayrıca Albay Faik Sözdener Caddesinde ve Haldun Taner Tiyatrosu önünde indi-bindi cepleri oluşturulacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24