Kadıköy metrosunda 'bomba' şakası!

İstanbul Kadıköy'de metro içine atılan poşet yüzünden vatandaş büyük panik yaşarken, olayın 'bomba şakası' olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Göztepe Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde bomba paniği yaşandı.

Son günlerde internette dolaşan bomba şakası videolarına özenen iki genç, metro Göztepe İstasyonu'na geldiğinde poşeti "Bomba" diyerek metronun içine attı. Bu sırada metro içindeki vatandaşlar bomba atıldı sanarak, hızla kaçmaya başladı. Metroda büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda ekip gitti. Panik yaşayan bir kadını polisler güçlükle sakinleştirdi, iki genç ise gözaltına alındı. Olayı gören bir kadın vatandaş, "Kadıköy'de metroya bindik. Uzun boylu, sakallı, kapüşonlu biri kapı kapanırken, içeri poşet attı. Metrodaki herkes panik yaşadı. Butonlara bastık" dedi. Öte yandan, sosyal paylaşımsitelerinde son günlerde bomba şakası videoları çok sayıda paylaşılması nedeniyle gençlerin bu şakayı yaptıkları iddia edildi.